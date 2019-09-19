Полицейские раскрыли тайну исчезновения велосипеда самарца с речного судна
На днях в Самаре произошло дерзкое преступление. Кто-то украл велосипед 30-летнего местного жителя, который он отправил «поплавать» по Волге.
- Мужчина приготовил свой двухколесный транспорт к отправке на судне из Самары в Рождествено, но когда оно прибыло к месту назначения, своего имущества он не обнаружил, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
Полицейские выяснили, что к исчезновению велосипеда может быть причастен 35-летний мужчина. Злоумышленник похитил его с судна в то время, когда оно находилось в месте отстоя. В дальнейшем он собирался продать велосипед. В отношении мужчины полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU