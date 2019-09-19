2019-09-19T16:08:42+03:00
Происшествия

Полицейские раскрыли тайну исчезновения велосипеда самарца с речного судна

Хозяин отправил свой двухколесный транспорт в Рождествено, но до места назначения тот так и не добрался
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УТ МВД России по ПФОФото: УТ МВД России по ПФО
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На днях в Самаре произошло дерзкое преступление. Кто-то украл велосипед 30-летнего местного жителя, который он отправил «поплавать» по Волге.

- Мужчина приготовил свой двухколесный транспорт к отправке на судне из Самары в Рождествено, но когда оно прибыло к месту назначения, своего имущества он не обнаружил, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Полицейские выяснили, что к исчезновению велосипеда может быть причастен 35-летний мужчина. Злоумышленник похитил его с судна в то время, когда оно находилось в месте отстоя. В дальнейшем он собирался продать велосипед. В отношении мужчины полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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