Ударилась головой: в Самаре пассажирку маршрутки увезли в больницу после столкновения с автобусом

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-19T16:35:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 19 сентября, в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе остановки «Завод имени Тарасова» столкнулись маршрутка № 295 и автобус ПАЗ.

- Я проезжала мимо через пару минут после столкновения. Пассажирка маршрутки стояла на коленях возле двери, и у нее с головы текла кровь на асфальт, - поделилась в соцсетях одна из свидетельниц аварии.

По предварительным данным, девушку с травмой головы увезли в больницу имени Семашко. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, ДТП спровоцировал водитель маршрутки № 295. Он при перестроении не уступил дорогу ПАЗу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU