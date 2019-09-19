Погода на выходные в Самаре: регион ждет похолодание
Погода в Самаре на выходные 21-22 сентября не обещает горожанам приятных сюрпризов. К сожалению, холодать начнет уже в пятницу, а в субботу ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса. Днем будет +8 + 13 градусов.
- Дожди разной интенсивности, усиление ветра ожидается уже с четверга, понижение температурного режима несет активный циклонический вихрь, - отмечает синоптик Приволжской УГМС Надежда Пестрикова.
Выходные по прогнозам будут дождливыми, ветер подует юго-западный, скорость 5-20 метров в секунду. Возможно, золотая бабья осень еще вернется в Самару, но это точно не произойдет в ближайшие дни. Так что на выходные горожанам советуют планировать развлекательную программу в помещении. Узнать об интересных мероприятияъ на выходные 20-22 сентября можно в афише КП-Самара.
ИСТОЧНИК KP.RU