Погода на выходные в Самаре: регион ждет похолодание

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-19T18:12:07+03:00

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Погода в Самаре на выходные 21-22 сентября не обещает горожанам приятных сюрпризов. К сожалению, холодать начнет уже в пятницу, а в субботу ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса. Днем будет +8 + 13 градусов.

- Дожди разной интенсивности, усиление ветра ожидается уже с четверга, понижение температурного режима несет активный циклонический вихрь, - отмечает синоптик Приволжской УГМС Надежда Пестрикова.

Выходные по прогнозам будут дождливыми, ветер подует юго-западный, скорость 5-20 метров в секунду. Возможно, золотая бабья осень еще вернется в Самару, но это точно не произойдет в ближайшие дни. Так что на выходные горожанам советуют планировать развлекательную программу в помещении. Узнать об интересных мероприятияъ на выходные 20-22 сентября можно в афише КП-Самара.

ИСТОЧНИК KP.RU