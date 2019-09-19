Самый богатый министр Самарской области стал проректором МГУ

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-19T18:17:29+03:00

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Бывший министр строительства Самарской области Алексей Гришин назначен проректором Московского государственного университета. Такая информация опубликована на сайте МГУ. Алексей Викторович Гришин занял пост проректора по общим вопросам.

Алексей Гришин занимал пост министра строительства Самарской области с 2012 по 2016 годы, когда губернатором был Николай Меркушкин, и даже занимал пост вице-губернатора. Однако в декабре 2016-го в минстрое прошли обыски, после чего Гришин подал в отставку и перешел на работу в федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой».

Напомним, по итогам 2015 года он стал самым богатым министров региона, заработав 13,3 млн рублей. Также на тот момент чиновник декларировал три квартиры, один жилой дом и машино-место, а также мотоцикл «Харлей Дэвидсон». А во время расследования Фонда борьбы с коррупцией у чиновника обнаружили дворец на Рублево-Успенском шоссе стоимостью 360 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU