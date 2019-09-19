2019-09-19T19:20:58+03:00
Общество

Фомин попросился на волю: глава Новокуйбышевска подал заявление об увольнении

Владимир Фомин был утвержден на эту должность в декабре 2018 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Владимир Фомин не высидел в кресле мэра и годаВладимир Фомин не высидел в кресле мэра и года
Изменить размер текста:

Глава Новокуйбышевска Владимир Фомин подал заявление в местную Думу о досрочном сложении полномочий. Заявление он написал по собственному желанию.

- Заявление рассмотрят на первой сессии городского парламента, она состоится 23 сентября, - - сообщили в Департаменте информационной политики.

Владимир Фомин сменил на посту руководителя мэрии Новокуйбышевска Сергея Маркова - тот перешел на работу в министерство ЖКХ региона. На пост главы города потомственного нефтепереработчика назначили 4 декабря. Получается, что в кресле мэра Фомин не пробыл и года. Пока неизвестно, кто будет врио главы города и по каким причинам Фомин решил покинуть пост. Отмечается, что депутаты наделят полномочиями исполняющего обязанности одного из заместителей главы. До конца года комиссия, которую специально сформируют, примет решение о назначении нового мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Переделать куртку, поменяться вещами и стать частью перфоманса: в Самаре пройдут эко-выходные
Самарцев приглашают на бесплатную диагностику автомобиля
В Самарской области стартовала акция против продажи алкоголя несовершеннолетним
"Она может приютить их у себя": депутат и обмудсмен в Самаре поспорили из-за судьбы бомжей
Самый богатый министр Самарской области стал проректором МГУ
Погода на выходные в Самаре: регион ждет похолодание
В Самаре вернули свет во все пострадавшие из-за урагана дома
Ударилась головой: в Самаре пассажирку маршрутки увезли в больницу после столкновения с автобусом
Полицейские раскрыли тайну исчезновения велосипеда самарца с речного судна
В Самарской области стартует подготовка к осеннему призыву 2019 года
В Самаре собираются построить новый двухполосный мост
В Самаре из 6 автобусных маршрутов уберут кондукторов
В Самаре 125 пассажиров несколько часов ждали вылета самолета в Москву