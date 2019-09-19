Фомин попросился на волю: глава Новокуйбышевска подал заявление об увольнении

СЕГОДНЯ 18:58 2019-09-19T19:20:58+03:00

Владимир Фомин не высидел в кресле мэра и года

Владимир Фомин был утвержден на эту должность в декабре 2018 года

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Глава Новокуйбышевска Владимир Фомин подал заявление в местную Думу о досрочном сложении полномочий. Заявление он написал по собственному желанию.

- Заявление рассмотрят на первой сессии городского парламента, она состоится 23 сентября, - - сообщили в Департаменте информационной политики.

Владимир Фомин сменил на посту руководителя мэрии Новокуйбышевска Сергея Маркова - тот перешел на работу в министерство ЖКХ региона. На пост главы города потомственного нефтепереработчика назначили 4 декабря. Получается, что в кресле мэра Фомин не пробыл и года. Пока неизвестно, кто будет врио главы города и по каким причинам Фомин решил покинуть пост. Отмечается, что депутаты наделят полномочиями исполняющего обязанности одного из заместителей главы. До конца года комиссия, которую специально сформируют, примет решение о назначении нового мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU