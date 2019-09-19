В Самарской области стартовала акция против продажи алкоголя несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 19:42 2019-09-19T20:54:10+03:00

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20 сентября во всем мире отмечают День ответственного употребления пива. В России акция проходит под эгидой Союза российских пивоваров и объединяет представителей отрасли, торговли и покупателей, чтобы совместными усилиями сделать невозможной продажу алкоголя несовершеннолетним. В Самаре уже пятый год инициативу поддерживает ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

Интерес к инициативе пивоваров в этом году проявило молодежное правительство Самарской области. Его представители предложили обсудить эту тему в формате круглого стола, который прошел в пресс-центре «КП»-Самара». К обсуждению присоединились малые пивовары региона, представители общественных организаций, журналисты, блогеры, крупный ритейл и представители малоформатной торговли.

- Больше всего нарушений закона о продаже алкоголя происходит в мелких торговых точках и в отдаленных населенных пунктах, где нет социального контроля. Во многих случаях на ухищрения идут сами покупатели, - заявил молодежный министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Новичков. – Законодательная ответственность лежит прежде всего на продавцах, но нельзя исключать и личную социальную ответственность каждого из нас.

Необходимость комплексной работы не только с продавцами, но и с потребителями отметила и Анастасия Софьина, председатель Самарского союза молодежи, поэтому в этом году задачей волонтеров будет проинформировать не только продавцов о правилах ответственной торговли пивом, но и покупателей пива - о необходимости по требованию предъявлять документ, подтверждающий возраст. Управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям в регионе «Урал-Поволжье», ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Виктория Агапова рассказала, что впомощь представителям торговли и покупателям волонтеры, в число которых входят и сотрудники компании, раздадут памятку о перечне таких документов.

- Наша совместная цель – свести риск продажи алкоголя несовершеннолетним к нулю, сформировав социальную норму. «Балтика» убеждена, что потребление алкоголя несовершеннолетними недопустимо, - добавила она.

Как отметил Валерий Тихонов, руководитель департамента алкогольного регулирования Министерства промышленности и торговли Самарской области, акция не теряет своей актуальности на фоне периодически возникающих дискуссий о повышении возраста продажи алкоголя: «Ограничение возраста покупателя алкоголя до 21 года противоречит нормам Гражданского кодекса и ущемляет в правах совершеннолетних граждан. Согласно Гражданскому Кодексу, с 18 лет граждане России имеют воинскую обязанность, могут вступать в брак, голосовать, управлять транспортными средствами. Таким образом, достигнув возраста совершеннолетия, граждане России имеют право самостоятельно принимать любые решения и несут за них ответственность, в том числе касательно потребления различных напитков». Он пояснил, что дискуссия на эту тему продолжается и позиция федеральных властей в этом вопросе неоднозначна. Она еще требует доработки.

Акцию поддержали журналисты и блогерыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В итоге участники встречи сошлись на том, что грамотная профилактическая работа, направленная на предупреждение злоупотребления пивом и формирование культуры ответственного отношения к пенному напитку, принесет больше пользы, чем искусственно придуманные ограничения и запреты.

Свою позицию в рамках круглого стола также высказали председатель Общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе Алексей Ткачук, заместитель директора Волжского филиала по связям с органами государственной власти и СМИ X5 Retail Group Алексей Сорокин, председатель комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции и напитков брожения регионального отделения «Опора России» Елена Кузнецова, директор частной пивоварни «Валар» Евгения Шнулина и исполнительный директор ООО «Золотой хмель» Егор Худанов.

Большинство присутствовавших приняли предложение организаторов посетить торговые точки города, чтобы принять участие в акции в качестве волонтера.

Все мнения и предложения, высказанные участниками круглого стола, будут учтены при подготовке акции в следующем году, а также для выстраивания системной профилактической работы в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU