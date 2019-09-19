2019-09-19T20:11:13+03:00
Общество

Переделать куртку, поменяться вещами и стать частью перфоманса: в Самаре пройдут эко-выходные

Recycle Weekend состоится в МЕГЕ 21 и 22 сентября
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В САмаре пройдет эко-праздникВ САмаре пройдет эко-праздник
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В Самаре пройдут эко-выходные. Мероприятие состоится 21 и 22 сентября, начало в 12.00. Recycle Weekend посвящены формированию у горожан эко-привычек и призваны продемонстрировать всевозможные способы защиты окружающей среды.

- МЕГА подготовила насыщенную программу в рамках Эко-WEEKEND. Любители искусства смогут посетить выставку арт-объектов «Треш-арт» в зоне «Нашего места», а также арт-инсталляцию Анастасии Морозовой «Стена», посвященную цикличному потреблению, - сообщают организаторы.

В рамках эко-недель можно будет принять участие в серии мастер-классов "Глобальная переделка". Здесь научат, как украсить джинсовую куртку, переделать старую майку в новую и сделать аксессуары своими руками из лоскутков и бусин. Эксперты расскажут кто такие эко-активисты и как им стать.

21 сентября в 12:00 каждый желающий сможет принять участие в обмене одеждой (dress-crossing) и обмене парфюмерией (aroma-crossing). Для этого нужно будет сдать свои вещи, получить жетон и забрать понравившуюся одежду или парфюм. В завершении Recycle Weekend гостей ждет «CoolCustom» - перформанс, главной темой которого станет демонстрация коллекций одежды из вторичного сырья и арт-объекты из отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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