В Самаре около Фрунзенского моста нашли древние монеты, кресты, трубки и даже кости
В Самаре закончились археологические раскопки на территории рядом с Фрунзенским мостом. Их проводили как спасательные работы, так как на этом месте запланировали строительство выхода на автодорогу с Фрунзенского моста. Раскопки венлись три месяца, за это время археологи нашли множество интересных артефактов.
- Работы вела организация, выигравшая торги объявленные Министерством транспорта Самарской области. Полностью было исследовано 2 участка общей площадью порядка 2200 кв. м., - отмечают в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
Среди находок - монеты XVII - XX века, нательные кресты, глиняные трубки для курения, керамика, фарфоровые изделия. Всего таких индивидуальных находок было около 430. Раскопали также 20 тыс фрагментов костей животных и нашли три погребения не позднее середины XVIII века.
Сейчас работы полностью завершены, территорию освободили для запланированного строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU