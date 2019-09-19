2019-09-19T21:52:03+03:00
Общество

В Самаре около Фрунзенского моста нашли древние монеты, кресты, трубки и даже кости

Исследования на площади 2200 кв.м. продолжались три месяца
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Таких находок было немалоТаких находок было немало
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В Самаре закончились археологические раскопки на территории рядом с Фрунзенским мостом. Их проводили как спасательные работы, так как на этом месте запланировали строительство выхода на автодорогу с Фрунзенского моста. Раскопки венлись три месяца, за это время археологи нашли множество интересных артефактов.

- Работы вела организация, выигравшая торги объявленные Министерством транспорта Самарской области. Полностью было исследовано 2 участка общей площадью порядка 2200 кв. м., - отмечают в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Среди находок - монеты XVII - XX века, нательные кресты, глиняные трубки для курения, керамика, фарфоровые изделия. Всего таких индивидуальных находок было около 430. Раскопали также 20 тыс фрагментов костей животных и нашли три погребения не позднее середины XVIII века.

Сейчас работы полностью завершены, территорию освободили для запланированного строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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