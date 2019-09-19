В Самаре на Авроре 19 сентября уже выпал снега
Жители Самары продолжают делиться фотографиями стихии, которая обрушилась на город 19 сентября. Утром ураганный ветер повалил деревья по всему городу, а вечером после затишься ливанул дождь. В некоторых районах жители заметили град. А кое-где на дорогах остались отнюдь не лужи.
- А снега вам не намело? У нас вот выпал, - делится в фейсбуке самарчанка. И выкладывает фотографию, на которой видно: на земле после ливня осталась горка снега в листве.
Кстати, синоптики предупреждают, что на этих выходных в Самаре похолодает. Ночью температура опустится до +1 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU