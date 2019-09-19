2019-09-19T22:26:45+03:00
Общество

В Самаре на Авроре 19 сентября уже выпал снега

Вечерний дождь в некоторых районах переходил в град
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
В Самаре выпал снегВ Самаре выпал снег
Изменить размер текста:

Жители Самары продолжают делиться фотографиями стихии, которая обрушилась на город 19 сентября. Утром ураганный ветер повалил деревья по всему городу, а вечером после затишься ливанул дождь. В некоторых районах жители заметили град. А кое-где на дорогах остались отнюдь не лужи.

- А снега вам не намело? У нас вот выпал, - делится в фейсбуке самарчанка. И выкладывает фотографию, на которой видно: на земле после ливня осталась горка снега в листве.

Кстати, синоптики предупреждают, что на этих выходных в Самаре похолодает. Ночью температура опустится до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Портал в преисподнюю: в Самаре около ТЦ "Апельчин" растет дыра в асфальте
В Самаре около Фрунзенского моста нашли древние монеты, кресты, трубки и даже кости
Переделать куртку, поменяться вещами и стать частью перфоманса: в Самаре пройдут эко-выходные
Самарцев приглашают на бесплатную диагностику автомобиля
В Самарской области стартовала акция против продажи алкоголя несовершеннолетним
"Она может приютить их у себя": депутат и обмудсмен в Самаре поспорили из-за судьбы бомжей
Фомин попросился на волю: глава Новокуйбышевска подал заявление об увольнении
Самый богатый министр Самарской области стал проректором МГУ
Погода на выходные в Самаре: регион ждет похолодание
В Самаре вернули свет во все пострадавшие из-за урагана дома
Ударилась головой: в Самаре пассажирку маршрутки увезли в больницу после столкновения с автобусом
Полицейские раскрыли тайну исчезновения велосипеда самарца с речного судна
В Самарской области стартует подготовка к осеннему призыву 2019 года
В Самаре собираются построить новый двухполосный мост
В Самаре из 6 автобусных маршрутов уберут кондукторов
В Самаре 125 пассажиров несколько часов ждали вылета самолета в Москву