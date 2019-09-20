В Самарской области управляющий базы отдыха разругался с давним другом и сжег автомобиль его матери

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-20T09:18:27+03:00

Близкие знакомые, да еще и коллеги по работе во время застолья не смогли сойтись во мнении

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Недавно на турбазе возле поселка Прибрежный произошел пожар. Там сгорел автомобиль ВАЗ-21102, принадлежащий 48-летней жительнице Самарской области. В дальнейшем выяснилось, что был поджог. При этом насолить хотели не женщине, а ее 27-летнему сыну, который по доверенности управлял машиной.

- Было установлено, что вечером молодой человек, который работает экспедитором турбазы, распивал спиртные напитки со своим другом — 30-летним управляющим одной из баз отдыха. В какой-то момент они поссорились, завязалась потасовка, а потом потерпевший ушел с супругой в лес, а его товарищ — в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили полицейские, к поджогу автомобиля приложил руку как раз знакомый молодого человека, с которым они дружили больше 10 лет. Они видели, как мужчина сначала что-то нацарапал на капоте машины, разбил стекла, а потом поджег обшивку сидений. Сумма причиненного им ущерба составила 60 тысяч рублей. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Поджигателя задержали. Он признал свою вину и рассказал, что совершил преступление из-за внезапно возникших во время застолья личных неприязненных отношений и несогласия по ряду служебных вопросов. По данным полицейских, мужчина уже полностью возместил ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU