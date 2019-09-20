В Самаре «Ларгус» снес ограждение и вылетел на газон после столкновения с иномаркой

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-20T09:46:42+03:00

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Утром в пятницу, 20 сентября, на пересечении улиц Свободы и Каховской в Самаре произошло серьезное ДТП. Там не смогли поделить перекресток автомобили «Лада Ларгус» и «Тойота». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Водители отделались испугом, а вот машинам повезло меньше. Аккуратней нужно быть на мокрых дорогах, - поделились свидетели случившегося.

После удара, который пришелся в левый бок отечественной легковушки, машина пробила ограждение и вылетела на газон. Иномарка же осталась стоять на пешеходном переходе с разбитым передом. Кто именно спровоцировал аварию, пока не известно. По словам местных жителей, на этом перекрестке нет светофоров, и там частенько происходят ДТП, потому что некоторым водителям слишком сложно ездить по знакам.

Иномарке разнесло всю переднюю частьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU