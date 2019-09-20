В Самаре из-за «Кросса Нации» перекроют проезд по Красноглинскому шоссе

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-20T09:56:16+03:00

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В субботу, 21 сентября, на окраине Самары временно перекроют движение транспорта. Это связано с проведением всероссийского дня бега «Кросс Нации».

- С 8:00 до 16:00 будет ограничен проезд по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное», - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В ближайшее время на этих участках дорог установят специальные знаки. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.

Временная схема ограничения движения

ИСТОЧНИК KP.RU