В Самаре из-за «Кросса Нации» перекроют проезд по Красноглинскому шоссе
В субботу, 21 сентября, на окраине Самары временно перекроют движение транспорта. Это связано с проведением всероссийского дня бега «Кросс Нации».
- С 8:00 до 16:00 будет ограничен проезд по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное», - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
В ближайшее время на этих участках дорог установят специальные знаки. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.
Временная схема ограничения движения
ИСТОЧНИК KP.RU