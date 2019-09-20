2019-09-20T10:17:41+03:00
Общество

Самарские таможенники развернули фуру с 20 тоннами подозрительного винограда обратно в Казахстан

Товар перевозился без необходимой маркировки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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Самарские таможенники и сотрудники Россельхознадзора стоят на страже российского рынка. Недавно они перехватили фуру, которая пыталась завезти в нашу страну из Казахстана 20 тонн винограда неизвестного происхождения.

- Грузовой автомобиль был остановлен в районе села Большая Черниговка. На упаковке, в которой перевозился виноград, сведений о стране происхождения, импортере и другая информация отсутствовала. Это является административным правонарушением, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

В отношении грузоотправителя составили протокол. Ему грозит крупный штраф. Что касается фуры с виноградом, то ее отправили обратно в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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