Самарские таможенники развернули фуру с 20 тоннами подозрительного винограда обратно в Казахстан

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-20T10:17:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарские таможенники и сотрудники Россельхознадзора стоят на страже российского рынка. Недавно они перехватили фуру, которая пыталась завезти в нашу страну из Казахстана 20 тонн винограда неизвестного происхождения.

- Грузовой автомобиль был остановлен в районе села Большая Черниговка. На упаковке, в которой перевозился виноград, сведений о стране происхождения, импортере и другая информация отсутствовала. Это является административным правонарушением, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

В отношении грузоотправителя составили протокол. Ему грозит крупный штраф. Что касается фуры с виноградом, то ее отправили обратно в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU