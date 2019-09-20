«Родился в бронежилете»: в Самарской области водитель отделался царапинами после того, как его ВАЗ разорвало на две части

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-20T10:43:36+03:00

При этом мужчина еще и вылетел через лобовое стекло

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На этой неделе в Самарской области произошло ДТП, которое многих заставило поверить в высшие силы. В среду, 18 сентября, на 29 км трассы «Отрадный — Богатое» столкнулись «десятка» и Mercedes-Benz. Иномарке разворотило всю переднюю часть, а отечественную легковушку и вовсе разорвало на две половины, раскидав их по дороге. Самое интересное, что все выжили.

По словам очевидцев, мужчина, который находился за рулем «десятки» после удара вылетел через лобовое стекло. Он отделался царапинами, а вот водителю «Мерседеса» не повезло больше — его увезли в больницу с травмой ноги.

Иномарке расплющило весь моторный отсекФото: Instagram.com

- Трудно в это поверить! Повезло так повезло! Есть Бог на свете! - удивляются в соцсетях самарцы.

- Водитель «десятки», наверное, в рубашке родился, - предполагают другие интернет-пользователи.

- Да он не в рубашке, он в бронежилете родился, причем стальном, - уверены еще одни комментаторы.

Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области, сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейским предстоит установить все детали случившегося. На данный момент известно, что оба водителя находились в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU