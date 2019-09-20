В Тольятти женщина на Nissan сбила на «зебре» девушку с младенцем на руках

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-20T10:58:24+03:00

Молодую мать и ее ребенка с серьезными травмами госпитализировали в больницу

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Вечером в четверг, 19 сентября, на улице 40 лет Победы в Тольятти произошло серьезное ДТП, в котором пострадали молодая мама с ребенком. Примерно в 19:30 их сбила женщина на автомобиле Nissan Juke.

- 30-летняя автомобилистка двигалась со стороны улицы 70 лет Октября в направлении Южного шоссе. В районе дома № 3 по улице 40 лет Победы она наехала на 25-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с 9-месячным ребенком на руках, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего и девушка, и ее малыш получили серьезные травмы. По предварительным данным, у девушки перелом тазобедренной кости, а у ее сына — сотрясение головного мозга. Обоих госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU