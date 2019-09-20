2019-09-20T11:25:28+03:00
Происшествия

Жительница Жигулевска «посадила» на даче пакет с килограммом «синтетики»

Неудавшаяся наркосбытчица может сесть за решетку на 20 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Незаконный способ заработка привел женщину к возбуждению уголовного делаНезаконный способ заработка привел женщину к возбуждению уголовного делаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Жительница Жигулевска нашла нестандартный способ заработка и попала под статью. 33-летняя женщина решила попробовать себя в роли наркосбытчика, но так и не преуспела в этом деле. В июне полицейские задержали ее в Тольятти вместе с 9,39 г запрещенного вещества - производного N-метилэфедрона.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков. В сентябре стало известно о ее причастности к еще одному преступлению. Как выяснилось, жительница Жигулевска закопала на участке в садовом товариществе пакет с порошком белого цвета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза показала, что в пакете находилось производное N – метилэфедрона массой 960,64 г. На женщину завели еще одно уголовное дело, теперь по статье «Приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере». Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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