В Самаре в разрушающемся памятнике культурного наследия на Венцека обосновались бомжи

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-20T11:58:20+03:00

Снести здание нельзя, а привести его в порядок очень сложно

Изменить размер текста: A A

В Самаре депутаты озаботились плачевным состоянием дома № 33 на улице Венцека. Это здание является памятником культурного наследия, но его содержанием никто не занимается. Кроме того, в последнее время здание облюбовали бомжи.

- Здание на Венцека находится в аварийном состоянии. Жители близлежащих домов жалуются, что в помещении разбиты окна и оно используется лицами без определенного места жительства, - заявил на заседании комитета по строительству депутат гордумы Анатолий Рагимов.

По словам главы департамента градостроительства Сергея Шанова, самым рациональным выходом в такой ситуации является снос здания, но этого сделать нельзя. Одна из стен дома грозит обрушением, но провести восстановительные работы там сложно. Из-за этого строительные фирмы не хотят участвовать в соответствующих торгах.

В ближайшее время депутаты гордумы наведуются на объект и осмотрят его. Также они планируют посетить здание бывшего Реального училища. Его хотят законсервировать в несколько этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU