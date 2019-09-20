В Самаре KIA столкнулась с Suzuki и снесла пешеходное ограждение: пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-20T12:43:34+03:00

Иномарка после ДТП снесла пешеходное ограждение и ограждение АЗС Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В четверг, 19 сентября, примерно в 15:15 в Самаре на пересечении улиц Промышленности и Авроры столкнулись KIA Rio и Suzuki Grand Vitara. После удара корейский автомобиль вылетел с дороги, а потом снес пешеходное ограждение и ограждение АЗС.

- 48-летний водитель «Сузуки» при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Киа» под управлением 36-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали четыре человека: водитель «Киа» и три его пассажира - 31-го года, 32-х лет и 47-ми лет. Автомобилиста с травмой головы госпитализировали в больницу, а остальных пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.

Водитель кроссовера не пропустил другую иномарку на перекресткеФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU