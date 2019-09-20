2019-09-20T12:56:59+03:00
Общество

Он ведь жив: жители Самары просят спасти Ленина

Речь идет о памятнике вождю мирового пролетариата на территории бывшего ЗИМа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дмитрий ВидякинФото: Дмитрий ВидякинФото: Twitter.com
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Жители Самары обеспокоены судьбой Владимира Ильича Ленина, правда, не того, который сейчас находится в мавзолее, а того, которого недавно нашли на территории бывшего завода имени Масленникова. Как выяснилось, там среди зарослей кустов прячется стела с изображением вождя мирового пролетариата. Сейчас на ЗИМе сносят старые корпуса, и самарцы переживают, что памятник Ленину будет безжалостно уничтожен.

- Увидел среди руин и строительного мусора нетронутый памятник Ленину. На нем сбоку написано: «Ленин жив». Имеет ли он культурную ценность? Сохранят ли его? Жалко, красивый ведь, - обратился в Твиттере к чиновникам горожанин.

В департаменте культуры и молодежной политики Самары сообщили, что памятник Ленину не является объектом культурного наследия и что он не состоит в реестре муниципальной собственности города. Чиновники предложили обратиться с просьбой по сохранению памятника к собственнику территории, но, кто именно ею владеет, пока установить сложно. «КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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