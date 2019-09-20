«Если он кому-то дорог – готовы обсуждать»: пока барельефу Ленина на территории ЗИМа ничего не грозит

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-20T13:56:12+03:00

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В ближайшее время барельефу Ленина, который расположен на территории бывшего завода им.Масленникова, ничего не грозит. Об этом корреспонденту «КП-Самара» заявил руководитель проекта освоения территории Завода им.Масленникова Дмитрий Сурьянинов. Он прокомментировал обращение к чиновникам горожан, которые обеспокоены судьбой барельефа.

- На территории бывшей площадки завода имени Масленникова уже много лет не ведется никаких работ по сносу зданий. Их там практически не осталось. Остатки строений будут убирать с территории только когда дело дойдет непосредственно до застройки, а это будет не раньше чем через полтора-два года. Сам проект застройки ЗИМа растянется на много лет – такой масштабной застройки внутри города не было с советских времен. Никаких памятников на территории нет и не было. Не является им и упомянутый барельеф. Если он кому-то дорог - мы готовы обсуждать любые здравые общественные инициативы, - сказал Дмитрий Сурьянинов.

Напомним, жители Самары в Твиттере обратились к руководству области с вопросами о судьбе забытого в зарослях памятника Ильичу с надписью «Ленин жив». Их волновало, имеет ли памятник культурную ценность и будет ли он сохранен в процессе застройки. Однако администрация Самары ответила, что этот барельеф к памятникам культуры не относится и не состоит в реестре муниципальной собственности города, поэтому вопрос должны решать владельцы территории.

ИСТОЧНИК KP.RU