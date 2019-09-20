В Самаре надпись с именем губернатора на асфальте «помогла» отремонтировать выбоину на дороге
Кажется, жители Самары нашли новый способ борьбы с плохими внутридворовыми дорогами. Они устроили «перфоманс» во дворе дома № 144 на улице Советской Армии, и результат не заставил себя ждать.
Кто-то из горожан, устав ждать, когда к ним наведаются дорожники, взяли белую краску и написали возле выбоин «магическую» фразу с упоминанием фамилии губернатора Самарской области. Фотографии с этого «перфоманса» появились в соцсетях вечером 18 сентября.
В пятницу, 20 сентября, стало известно, что ответственные службы все же посетили проблемную дорогу и подготовили ямы к ремонту. К слову, надпись с асфальта почти бесследно исчезла.
Вот такой "перфоманс" устроили жители одного из домов на улице Советской АрмииФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU