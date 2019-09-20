2019-09-20T14:28:57+03:00
Происшествия

Пытались сбежать через дыру в двери: в Самаре поймали напавших на супермаркет воров

Молодые люди проникли в магазин поздно ночью, видимо, чтобы раздобыть спиртное
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодые люди выбили нижнюю часть входной двери и пробрались в магазин / Фото: компания "Дельта"Молодые люди выбили нижнюю часть входной двери и пробрались в магазин / Фото: компания "Дельта"
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В минувшую среду, 18 сентября, на один из супермаркетов в Ленинском районе Самары было совершено дерзкое нападение. Целая банда воров выбила нижнюю часть входной двери и приникла в магазин, чтобы, видимо, поживиться спиртным. Внутрь они пробрались без проблем, а вот на выходе их уже ждали охранники.

- Сигнал тревоги из супермаркета поступил ночью в 3:01. На место была направлена группа быстрого реагирования. По прибытию один из бойцов пошел проверить магазин и заметил, как из отверстия в нижней части двери высовывается голова злоумышленника. Патрульный заблокировал дверь и вызвал подмогу, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в охранной компании «Дельта».

Через несколько минут к магазину начали стягиваться неизвестные молодые люди. Как выяснилось, все четверо были соучастниками преступления. Они сбежали сразу, как только увидели еще один экипаж охраны. В дальнейшем оказалось, что в магазине находился не один, а два нарушителя. Они попытались вылезти через вторую дверь, но охранники вовремя остановили их. Через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские. В ходе разбирательства молодые люди признались, что за ночь это уже вторая их попытка проникновения. После этого злоумышленников увезли в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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