В Самаре лечить зрение детям будут с помощью рисунков на стенах

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-20T14:44:09+03:00

В областной больнице на стены нанесли рисунки с помощью фрактальной графики

Изменить размер текста: A A

Самарские медики используют нестандартные методы для лечения нарушений зрения у детей. Терапию начнут уже в коридоре: стены в областной глазной больнице имени Ерошевского разрисовали в специальной фрактальной технике. Рисунок состоит из мелких фрагментов, графики и способствует визуальному развитию и формированию зрительной системы у детей.

Этот прием способствует стимулированию зрительных функций, и в какой-то степени оказывает дополнительный лечебный эффект, - прокомментировал заведующий детским отделением СОКОБ им. Т.И.Ерошевского Андрей Синеок.

Стены художник Эльвира Бобирова расписывала несколько недель.

- Сюжеты мелких композиций взяты из растительно-природного орнамента - листья, трава, насекомые, птицы. Самые мелкие и фрактальные элементы я добавила в иллюстрации на уровне детского роста, чтобы дети, ожидая приема, могли рассматривать картинки и получать естественную, ненавязчивую гимнастику глаз в игровой форме, - подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU