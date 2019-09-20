2019-09-20T14:58:18+03:00
Общество

В Самаре устроят большой праздник - День пиццы

В честь праздника горожане смогут отведать «Пепперони» всего за 125 рублей
Илона МАЙСКАЯ
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В День пиццы горожан ждет нескончаемый поток "Пепперони" всего за 125 рублейВ День пиццы горожан ждет нескончаемый поток "Пепперони" всего за 125 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В это воскресенье, 22 сентября, в Самаре устроят большой праздник - День пиццы. Горожан ждет нескончаемый поток энергии и горячих «Пепперони», которые будут готовить в режиме конвейера.

- Подготовка к празднику началась давно. Мы уже рассчитали расход необходимых ингредиентов и количество людей на сменах в этот день. 22 сентября мы будем готовить и продавать по 1000 пицц «Пеперерони Фреш» по 125 рублей, - рассказали представители сети ресторанов «Додо Пицца».

День пиццы стартует в 8:30. Местом его проведения станут рестораны на улице Победы, 108, на улице Стара-Загора, 124а и на улице Финютина, 45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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