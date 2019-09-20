В Самаре устроят большой праздник - День пиццы
В это воскресенье, 22 сентября, в Самаре устроят большой праздник - День пиццы. Горожан ждет нескончаемый поток энергии и горячих «Пепперони», которые будут готовить в режиме конвейера.
- Подготовка к празднику началась давно. Мы уже рассчитали расход необходимых ингредиентов и количество людей на сменах в этот день. 22 сентября мы будем готовить и продавать по 1000 пицц «Пеперерони Фреш» по 125 рублей, - рассказали представители сети ресторанов «Додо Пицца».
День пиццы стартует в 8:30. Местом его проведения станут рестораны на улице Победы, 108, на улице Стара-Загора, 124а и на улице Финютина, 45.
ИСТОЧНИК KP.RU