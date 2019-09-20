Самарцам предлагают принять участие в благотворительной акции и стать донором костного мозга
Жителям Самары предлагают стать донорами костного мозга в рамках благотворительной акции «Победим рак вместе». Она призвана пополнить регистр доноров костного мозга, названного именем мальчика Васи Перевощикова, которому так и не смогли найти донора.
Чтобы войти в регистр гостям и жителям Самары, нужно сдать 4 мл крови на типирование для определения набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Сделать это можно бесплатно в медицинских центрах «Инвитро» с 21 по 28 сентября. Стать донором может любой взрослый, не имеющий противопоказаний, в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 кг.
Сдать кровь можно будет по следующим адресам (при себе нужно иметь паспорт):
- микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, 39;
- Южный город, Николаевский проспект, 44;
- Октябрьский район, Московское шоссе, 12;
- Кировский район, проспект Кирова, 285;
- проспект Металлургов, 56;
- Пугачевский тракт, 66;
- улица XXII Партсъезда, 182;
- улица Авроры, 94;
- Железнодорожный район, улица Гагарина, 21;
- улица Георгия Димитрова, 104;
- улица Демократическая/ Г. Димитрова, 20/129;
- улица Красноармейская, 121;
- улица Куйбышева, 77;
- улица Лукачева, 10;
- улица Мичурина, 76 «А»;
- улица Ново-Садовая, 9;
- улица Пензенская, 71;
- Советский район, улица Победы, 18;
- улица Победы, 95;
- улица Победы/проспект Кирова, 112/50;
- улица Самарская, 38 / улица Ленинградская, 73;
- улица Ульяновская, 21.
ИСТОЧНИК KP.RU