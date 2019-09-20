Самарцам предлагают принять участие в благотворительной акции и стать донором костного мозга

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-20T16:02:40+03:00

Сдать кровь сможет любой взрослый в возрасте до 45 лет и весом более 50 кг

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Жителям Самары предлагают стать донорами костного мозга в рамках благотворительной акции «Победим рак вместе». Она призвана пополнить регистр доноров костного мозга, названного именем мальчика Васи Перевощикова, которому так и не смогли найти донора.

Чтобы войти в регистр гостям и жителям Самары, нужно сдать 4 мл крови на типирование для определения набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Сделать это можно бесплатно в медицинских центрах «Инвитро» с 21 по 28 сентября. Стать донором может любой взрослый, не имеющий противопоказаний, в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 кг.

Сдать кровь можно будет по следующим адресам (при себе нужно иметь паспорт):

- микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, 39;

- Южный город, Николаевский проспект, 44;

- Октябрьский район, Московское шоссе, 12;

- Кировский район, проспект Кирова, 285;

- проспект Металлургов, 56;

- Пугачевский тракт, 66;

- улица XXII Партсъезда, 182;

- улица Авроры, 94;

- Железнодорожный район, улица Гагарина, 21;

- улица Георгия Димитрова, 104;

- улица Демократическая/ Г. Димитрова, 20/129;

- улица Красноармейская, 121;

- улица Куйбышева, 77;

- улица Лукачева, 10;

- улица Мичурина, 76 «А»;

- улица Ново-Садовая, 9;

- улица Пензенская, 71;

- Советский район, улица Победы, 18;

- улица Победы, 95;

- улица Победы/проспект Кирова, 112/50;

- улица Самарская, 38 / улица Ленинградская, 73;

- улица Ульяновская, 21.

ИСТОЧНИК KP.RU