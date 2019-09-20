2019-09-20T16:35:38+03:00
Происшествия

Неудачно подбросило в воздух: в Самаре девушка каталась по Волге на «ватрушке» и получила перелом грудного позвонка

Теперь водителю гидроцикла, который возил за собой любительницу острых ощущений, грозит уголовное наказание
Анастасия ФИЛАТОВА
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Желание покататься на водном аттракционе привело девушку к серьезной травмеЖелание покататься на водном аттракционе привело девушку к серьезной травмеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело на организатора водного аттракциона. Мужчина с помощью гидроцикла за деньги катал отдыхающих на «ватрушках», но не обеспечил им должной безопасности.

- В июле 2019 года 19-летняя девушка, отдыхая на берегу реки Волги, решила покататься на «ватрушке». На одном из поворотов ее подкинуло в воздух, а потом она упала на «ватрушку» и ударилась об нее. После этого пострадавшую доставили в больницу. Там ей поставили диагноз — компрессионно-оскольчатый перелом 12-го грудного позвонка, что относится к тяжкому вреду здоровью, - сообщила «Комсомольской правде — Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Уголовное дело на 40-летнего самарца завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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