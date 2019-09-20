Самарские осужденные из колонии строгого режима начали консервировать овощи

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-20T16:44:28+03:00

Готовые продукты будут распространять в других колониях региона ФОТО: УФСИН Самарской области

Производство начато в ИК-6 УФСИН России по Самарской области

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Заключенные из исправительных учреждений Самарской области постоянно совершенствуют свои умения. Так, в ИК-6 - мужская колония строгого режима - начали консервировать овощи.

- Консервированные овощи длительного хранения, а это томаты маринованные, капуста квашеная с добавлением уксуса, выпускаются для обеспечения потребностей исправительных учреждений областного УИС, - сообщили "КП-Самара" в пресс-службе регионального УФСИН.

В рамках государственного контракта до 1 декабря 2019 года в колонии будет поставлено 168 тонн квашеной капусты и свыше 42 тонн маринованных томатов. Цены - ниже рыночных. Сырье для производства закупается в ИК-поселении № 1.

- Деньги на приобретение нового оборудования выделены в рамках целевой программы "Развитие УИС на 2018-2026 годы" для создания рабочих мест для осужденных. Оборудование закуплено, произведены пуско-наладочные работы. Начался выпуск продукции для внутрисистемных нужд, - отметил главный инженер УФСИН по Самарской области Александр Шестаков.

ИСТОЧНИК KP.RU