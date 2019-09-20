2019-09-20T16:54:00+03:00
Общество

Владимир Кошелев принял участие в обсуждении комфортной среды современных городов

Самарский застройщик принял участие в форуме «Среда для жизни: города" в Великом Новгороде
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Владимир Кошелев стал участником большого форумаВладимир Кошелев стал участником большого форума
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Самарский застройщик Владимир Кошелев принял участие в форуме "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде. В работе форума принимали участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр экономического развития Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Вовторой день на форуме обсуждали приоритетные направления развития России до 2024 года: создание комфортной среды для жизни и экономический рост городов.

Дмитрий Медведев подчеркнул, насколько важна тема форума и отметил, что от принятых решений зависит очень многое в жизни страны.

- Нужно работать так, чтобы мы с каждым годом улучшали городскую среду. Благодаря комплексному освоению территории мы стараемся сделать жизнь жителей наших районов комфортной изначально, снабжая всем необходимым - социальной инфраструктурой, школами и детскими садами, - прокомментировал итоги форума Владимир Кошелев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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