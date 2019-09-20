Владимир Кошелев принял участие в обсуждении комфортной среды современных городов
Самарский застройщик Владимир Кошелев принял участие в форуме "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде. В работе форума принимали участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр экономического развития Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Вовторой день на форуме обсуждали приоритетные направления развития России до 2024 года: создание комфортной среды для жизни и экономический рост городов.
Дмитрий Медведев подчеркнул, насколько важна тема форума и отметил, что от принятых решений зависит очень многое в жизни страны.
- Нужно работать так, чтобы мы с каждым годом улучшали городскую среду. Благодаря комплексному освоению территории мы стараемся сделать жизнь жителей наших районов комфортной изначально, снабжая всем необходимым - социальной инфраструктурой, школами и детскими садами, - прокомментировал итоги форума Владимир Кошелев.
ИСТОЧНИК KP.RU