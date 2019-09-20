5500 жителей стали заложниками: В Самаре УК наказали за долги за электричество

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-20T16:53:26+03:00

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В Самаре управляющую компанию ПЖРТ Октябрьского района наказали за накопившиеся долги за электроэнергию. Задолженность в 1,8 млн рублей формировалась в течение года, в месяц УК платила в среднем по 6%. При этом компания не реагировала на обращения энергосбытовой организации, не принесли результата помощь администрации, прокуратуры. При этом УК систематически уклонялась от от оформления актов, подтверждающих полученные объемы электроэнергии, и отказывалось предоставлять график реструктуризации задолженности за электропотребление.

- Заложниками ситуации стали более 5500 жителей в 33 многоквартирных домах, которые оплачивают услугу за поставку электроэнергии через ПЖРТ. АО «Самарагорэнергосбыт» вынуждено было привлечь к урегулированию ситуации Государственную жилищную инспекцию Самарской области, - пояснили в АО "Самарагорэнергосбыт".

В результате постановлением № СОр-78590 ГЖИ Самарской области от 5 сентября 2019 г. «ПЖРТ Октябрьского района» было признано виновным и получило административное наказание в виде штрафа 250 тыс. рублей. Дальше сбытовики продолжат работу по принуждению к оплате должника. Если этого не произойдет, то АО "Самарагорэнергосбыт" будет инициировать процедуру по отзыву лицензии у коммунальной компании-неплательщика.

ИСТОЧНИК KP.RU