2019-09-20T16:53:26+03:00
Общество

5500 жителей стали заложниками: В Самаре УК наказали за долги за электричество

Теперь компании придется заплатить административный штраф
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
В Самаре УК наказали за долгиВ Самаре УК наказали за долги
Изменить размер текста:

В Самаре управляющую компанию ПЖРТ Октябрьского района наказали за накопившиеся долги за электроэнергию. Задолженность в 1,8 млн рублей формировалась в течение года, в месяц УК платила в среднем по 6%. При этом компания не реагировала на обращения энергосбытовой организации, не принесли результата помощь администрации, прокуратуры. При этом УК систематически уклонялась от от оформления актов, подтверждающих полученные объемы электроэнергии, и отказывалось предоставлять график реструктуризации задолженности за электропотребление.

- Заложниками ситуации стали более 5500 жителей в 33 многоквартирных домах, которые оплачивают услугу за поставку электроэнергии через ПЖРТ. АО «Самарагорэнергосбыт» вынуждено было привлечь к урегулированию ситуации Государственную жилищную инспекцию Самарской области, - пояснили в АО "Самарагорэнергосбыт".

В результате постановлением № СОр-78590 ГЖИ Самарской области от 5 сентября 2019 г. «ПЖРТ Октябрьского района» было признано виновным и получило административное наказание в виде штрафа 250 тыс. рублей. Дальше сбытовики продолжат работу по принуждению к оплате должника. Если этого не произойдет, то АО "Самарагорэнергосбыт" будет инициировать процедуру по отзыву лицензии у коммунальной компании-неплательщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприниматель из Отрадного, пойманный на крупном коммерческом подкупе, оказался депутатом
Владимир Кошелев принял участие в обсуждении комфортной среды современных городов
Самарские осужденные из колонии строгого режима начали консервировать овощи
Неудачно подбросило в воздух: в Самаре девушка каталась по Волге на «ватрушке» и получила перелом грудного позвонка
Пляжные "Крылья Советов" обыграли московский "Локомотив" и вышли в полуфинал Кубка России
Самарцам предлагают принять участие в благотворительной акции и стать донором костного мозга
Обеспечил себе победу на торгах: в Отрадном ИП попался на коммерческом подкупе в 700 тысяч рублей
В Москве хирурги удалили пациенту из Самарской области гигантскую опухоль весом 20 кг
В Самаре устроят большой праздник - День пиццы
В Самаре лечить зрение детям будут с помощью рисунков на стенах
Пытались сбежать через дыру в двери: в Самаре поймали напавших на супермаркет воров
В Самаре надпись с именем губернатора на асфальте «помогла» отремонтировать выбоину на дороге
«Если он кому-то дорог – готовы обсуждать»: пока барельефу Ленина на территории ЗИМа ничего не грозит
Военная прокуратура проведет консультации для призывников и военнослужащих Самарской области
Он ведь жив: жители Самары просят спасти Ленина
В Самаре KIA столкнулась с Suzuki и снесла пешеходное ограждение: пострадали четыре человека
Чтобы дети не падали в воду: жители Самары попросили установить ограждения у канала в парке Гагарина
В Самаре в разрушающемся памятнике культурного наследия на Венцека обосновались бомжи
Жительница Жигулевска «посадила» на даче пакет с килограммом «синтетики»
В Тольятти женщина на Nissan сбила на «зебре» девушку с младенцем на руках
«Родился в бронежилете»: в Самарской области водитель отделался царапинами после того, как его ВАЗ разорвало на две части
Самарские таможенники развернули фуру с 20 тоннами подозрительного винограда обратно в Казахстан
В Самаре из-за «Кросса Нации» перекроют проезд по Красноглинскому шоссе
В Самаре «Ларгус» снес ограждение и вылетел на газон после столкновения с иномаркой
В Самарской области управляющий базы отдыха разругался с давним другом и сжег автомобиль его матери
Самарский ХК ЦСК ВВС в серии буллитов одержал победу над ХК "Рязань"