Прыгнули выше всех: самарцы завоевали награды чемпионата России по прыжкам на батуте
На пьедестале почета оказались трое самарских спортсменов
Фото: Twitter.com
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В Хабаровске завершился чемпионат России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Наши спортсмены выиграли три награды. Об этом в Твиттере сообщает Министерство спорта Самарской области.
- В индивидуальных прыжках на батуте Андрей Юдин - серебро, Михаил Мельник - бронза. На акробатической дорожке Элина Степанова - серебро! – поздравляют спортсменов в соцсетях.
Напомним, также сегодня пляжные «Крылья советов» обыграли московский «Локомотив» и вышли в полуфинал Кубка России.
ИСТОЧНИК KP.RU