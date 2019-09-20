Прыгнули выше всех: самарцы завоевали награды чемпионата России по прыжкам на батуте

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-20T18:32:50+03:00

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В Хабаровске завершился чемпионат России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Наши спортсмены выиграли три награды. Об этом в Твиттере сообщает Министерство спорта Самарской области.

- В индивидуальных прыжках на батуте Андрей Юдин - серебро, Михаил Мельник - бронза. На акробатической дорожке Элина Степанова - серебро! – поздравляют спортсменов в соцсетях.

Напомним, также сегодня пляжные «Крылья советов» обыграли московский «Локомотив» и вышли в полуфинал Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU