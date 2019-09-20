Движение по ул.Авроры в Самаре встало из-за ремонта

СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-20T18:31:58+03:00

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Вечером в пятницу, 20 сентября, самарцы, пытающиеся проехать по ул.Авроры в сторону от Московского шоссе до Южного моста, столкнулись с существенными трудностями. На дороге образовалась многокилометровая пробка, которая растянулась от кольца с ул. Антонова-Овсеенко почти до ул. Мориса Тореза. Причиной стал ремонт дороги на подъезде к ул.Гагарина – здесь фактически перекрыли одну из полос движения

- Еле ползем, дома к завтрашнему утру будем,- жалуются самарцы в соцсетях.

Сейчас скорость движения здесь, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», не превышает трех километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU