Движение по ул.Авроры в Самаре встало из-за ремонта
Вечером в пятницу, 20 сентября, самарцы, пытающиеся проехать по ул.Авроры в сторону от Московского шоссе до Южного моста, столкнулись с существенными трудностями. На дороге образовалась многокилометровая пробка, которая растянулась от кольца с ул. Антонова-Овсеенко почти до ул. Мориса Тореза. Причиной стал ремонт дороги на подъезде к ул.Гагарина – здесь фактически перекрыли одну из полос движения
- Еле ползем, дома к завтрашнему утру будем,- жалуются самарцы в соцсетях.
Сейчас скорость движения здесь, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», не превышает трех километров в час.
ИСТОЧНИК KP.RU