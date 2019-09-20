Первый снег в Самаре 2019 выпадет уже в воскресенье

СЕГОДНЯ 20:05 2019-09-20T20:05:33+03:00

В этом году первый снег в Самаре выпадет рано Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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Первый снег в Самаре 2019 год принесет рано. По инормации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь с воскресенья на понедельник самарцам стоит приготовиться к осадкам в виде дождя. Кроме того, велика вероятность выпадения мокрого снега.

Погода будет почти зимняя. Температура воздуха опустится почти до нулевой отметки. Ненастье усугубит холодный ветер – его скорость составит 8-13 метров в секунду, а порывами – до 16-21 м/с.

Напомним, сегодня первый снег выпал в Сызрани. Горожане выложили его фото в соцсетях. Кроме того, они пожаловались на то, что некоторые районы города буквально завалило крупным градом

ИСТОЧНИК KP.RU