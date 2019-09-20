2019-09-20T20:43:44+03:00
Общество

В Куйбышевском районе снесут ветхие дома, а их месте построят высотки

Строительство развернется на ул.Лысвенской и ул.Минусинской
Ольга НОВИКОВА
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На месте ветхих домов может вырасти новый микрорайонНа месте ветхих домов может вырасти новый микрорайонФото: Олег УКЛАДОВ
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В Куйбышевском районе на месте нескольких ветхих зданий и недостроенной пятиэтажки появится квартал новостроек. Департамент градостроительства Самары опубликовал распоряжение, разрешающее строительной компании «ИВК» приступить к подготовке застройки квартала в границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника и Курганской в Куйбышевском районе Самары. Речь идет о проектах планировки и межевания территории – основных документах, которые нужны для того, чтобы начать процедуру подготовки к строительству. Правда, перед этим компании придется защитить проект на публичных слушаниях.

- На оформление этих документов застройщику отводится 12 месяцев, - сообщается в документах.

Согласно опубликованным документам, площадь участка земли составляет почти 3 гектара. На территории находится недостроенное пятиэтажное здание, которое застройщику предстоит достроить. Кроме того, на участке имеется несколько ветхих и аварийных зданий, которые также нужно будет снести, а на их месте должны появится новостройки не выше 9 этажей, а также магазины, офисы и объекты социальной инфраструктуры – школы, садики и поликлиника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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