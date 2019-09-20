2019-09-20T21:29:06+03:00
Общество

Детский сад в Волгаре построят к концу 2020 года

В него смогут ходить 215 малышей
Ольга НОВИКОВА
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В двухэтажном здании садика найдется место для двух сотен дошколятВ двухэтажном здании садика найдется место для двух сотен дошколятФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В 14 квартале микрорайона Волгарь стартовало строительство нового детского садика. Строители приступили к рытью котлована. Завершить строительство здания должны к концу 2020 года.

- Здание будет двухэтажным. Оно рассчитано на 215 мест, - сообщили в городской администрации.

Территорию, на которой разместится будущий садик, уже высушили и отвели грунтовые воды, и рабочие роют котлован. С жилым микрорайоном новый садик свяжет новая автомобильная дорога по ул.А.Солженицына. Работа по ее строительству почти завершена - проезжая часть и тротуары уже готовы, теперь здесь нужно нанести разметку и поставить знаки. Уже в октябре по новой дороге должны поехать машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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