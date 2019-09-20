Батареи нагреются: в понедельник в Тольятти начнется отопительный сезон

СЕГОДНЯ 22:00 2019-09-20T22:00:17+03:00

В Тольятти батареи скоро будут теплыми, а вот самарцам придется подождать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Автограда объяснили, почему они начинают пускать тепло в батареи первыми в Самарской области

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В понедельник, 23 сентября, в Тольятти начнется отопительный сезон – такое постановление подписал градоначальник Сергей Анташев. Автоград станет первым городом Самарской области, который пустит тепло в батареи горожан этой осенью. В мэрии объяснили причины такого раннего старта – дело в том , что здесь изменили методику расчета даты начала отопсезона. Вместо того, чтобы ждать, пока среднесуточная температура будет пять дней держаться на отметке ниже 8 градусов, тольяттинская мэрия просто учла прогноз погоды и подстраховала горожан от замерзания заранее.

- Первыми тепло получат социальные объекты: детсады и Тольятти, - сообщили в мэрии. - Их будут подключать по заявкам.

Конкретную дату подачи отопления в жилые дома будут определять в зависимости от температуры воздуха. А вот когда включат тепло в Самаре – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU