2019-09-21T09:51:37+03:00
Происшествия

В самарской школе произошло короткое замыкание, эвакуировали 743 человека

На месте пожарные не обнаружили задымления и возгорания
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте работали пожарныеНа месте работали пожарныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня утром, в субботу 21 сентября, в Ленинском районе Самары произошло ЧП. Примерно в 8-10 утра в дежурную часть МЧС поступило сообщение о задымлении в здании школы № 148 на улице Коммунистической.

- К месту автоматически были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова «пожар №2». Прибывшими подразделениями ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области» проведена проверка помещений, горения и задымления не обнаружено, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как выяснили специалисты, произошло короткое замыкание электромотора вытяжки на цокольном этаже. Проведена эвакуация 743 человек, среди которых 723 ребенка. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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