В Самаре неизвестный на черном авто сбил пенсионерку и уехал с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-21T10:22:12+03:00

Нарушитель уехал с места происшествия Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера вечером, 20 сентября, на проспекте Карла Маркса в областной столице произошло ДТП. Примерно в 19-00 неизвестный на автомобиле предположительно черного цвета - марка устанавливается - напротив дома № 165 сбил 75-летнюю женщину.

- Она пересекала проезжую часть улицы Революционной по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, не оказав помощь пострадавшей, скрылся с места ДТП, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Потерпевшую бригада скорой помощи доставила в больницу. После обследования ей рекомендовали амбулаторное лечение.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8 (937) 644-18-88, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU