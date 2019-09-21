2019-09-21T17:31:22+03:00
Происшествия

В Самарской области просит помощи мужчина, у которого сгорел дом

ЧП произошло в селе Сосновка
Михаил ГОРЮНОВ
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После пожара у пенсионера ничего не осталосьПосле пожара у пенсионера ничего не осталось
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В Похвистневском районе накануне вечером загорелся частный дом на улице Максима Горького в селе Сосновка. В результате пожара от строения практически ничего не осталось.

- Пенсионер остался без крыши над головой. Он обращается за помощью ко всем жителям региона, - сообщает "ПохвистневоИнформ".

Мужчину зовут Ильфат Сагиров. Он просит посодействовать ему любыми возможными способами. Связаться с потерпевшим можно по телефону 8-927-705-95-44.

Причины происшествия сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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