В Самаре 22-летняя автоледи сбила мужчину, который перебегал проспект Кирова

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-21T17:47:00+03:00

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Вчера вечером, 20 сентября, в Самаре произошло ДТП. 22-летняя автоледи, находясь за рулем "Ниссана-Ноте" с номерами Оренбургского региона на проспекте Кирова сбила 33-летнего мужчину. Случилось все примерно в восемь часов вечера.

- Пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП он получил травмы и бригадой скорой помощи доставлен в больницу, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как стало известно, пострадавшего госпитализировали в нейро-хирургическое отделение. По предварительной версии полицейских, водитель правила дорожного движения не нарушала. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU