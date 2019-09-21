"Митсубиси" перевернулся после жесткого столкновения с "Ниссаном" под Самарой

СЕГОДНЯ 19:12 2019-09-21T19:12:54+03:00

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В пятницу 20 сентября примерно в 16-20 на седьмом километре трассы Курумоч-Новый Буян-Старая Бинарадка произошло ДТП. Там столкнулись "Митсубиси Паджеро", за рулем которого находился 25-летний парень, и "Ниссан Ноут" с номерами 73-го региона под управлением 60-летнего водителя. Последний ехал в попутном направлении и поворачивал налево. В результате столкновения "Митсубиси" перевернулась.

- В аварии пострадал водитель "Митсубиси", его доставили в больницу с переломом ребра. Водителя "Ниссана" получил несколько ушибов, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Сейчас оба пострадавших отпущены домой.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU