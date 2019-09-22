«Буквально протаранил пять иномарок!»: в Новокуйбышевске пьяный водитель на Приоре устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-22T16:13:39+03:00

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Ночью 22 сентября в Новокуйбышевске произошло массовое ДТП, в котором пострадало шесть машин. Виновником аварии стала отечественная легковушка «Лада Приора». В три часа ночи, двигаясь по ул.Карбышева от ул.Свердлова в сторону ул.Победы, напротив дома №2 по ул.Карбышева, водитель не справился с управлением и буквально протаранил пять автомобилей, припаркованных у правой обочины. Повреждения получили две иномарки KIA, а также Daewoo, ‎Suzuki и BMW. К счастью, они были пустые. Автомобиль виновника аварии от удара также перевернулся на крышу, а сам горе-водитель скрылся с места ДТП.

- Мы установили личность владельца машины, им оказался мужчина 1992 года рождения. У него были все признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался, - сообщили в полиции, пояснив, что составили на мужчину протокол.

Позже выяснилось, что в аварии все-таки не обошлось без пострадавших. В больницы обратились два пассажира злополучной «Приоры» - 29 и 28 лет. Первого из них пришлось госпитализировать, второму медики оказали помощь и отправили домой.

Сейчас по поводу происшествия проводится поверка.

ИСТОЧНИК KP.RU