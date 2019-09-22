2019-09-22T19:49:51+03:00
Общество

«По «зебре», на зеленый»: на Московском шоссе водитель автобуса сбил двух мальчиков

Детям потребовалась помощь медиков
Ольга НОВИКОВА
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Дети переходили дорогу по зебре на зеленый сигнал светофораДети переходили дорогу по зебре на зеленый сигнал светофораФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера днем около Ипподрома в Самаре произошло серьезное ДТП. В 14.20 автобус «Лиаз» под управлением 51-летнего водителя ехал по дублеру Московского шоссе со стороны проспекта Кирова по направлению к ул.Бубнова. На пешеходном переходе автобус сбил двух мальчиков – восьми и девяти лет. Очевидцы в соцсетах пишут, что дети якобы выскочили на проезжую часть прямо перед автобусом и он, уходя от столкновения, врезался в боковое ограждение, но все же задел детей. Однако в ГУ МВД по Самарской области пояснили, что дети переходили дорогу по правилам.

- Мальчики переходили проезжую часть дублера Московского шоссе по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автобуса,- рассказали в полиции.

В результате мальчики получили телесные повреждения, им потребовалась помощь медиков, после которой детей отпустили домой.

Сейчас полиция проводит проверку, в результате которой примет решение по привлечению водителя к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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