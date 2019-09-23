В Тольятти наведалась съемочная группа мистического шоу "Битва экстрасенсов"
В воскресенье, 22 сентября, Тольятти посетила съемочная группа мистического телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" вместе с одним из его ведущих Сергеем Сафроновым. Появление ясновидящих настолько взбудоражило местных жителей, что они следили за ними со всех окон и балконов и бурно обсуждали это весь день в соцсетях.
- Съемки идут на Жигморе, возле дома № 66 на Майском проезде. Вроде новый сезон шоу снимают. Говорят, что расследуют гибель парня, который зимой упал с 16 этажа, - сообщили в соцсетях горожане.
Интернет-пользователи, по-разному встретили новость о посещении экстрасенсами Тольятти. Кто-то сразу заявил, что они шарлатаны, которые ничего не умеют и ничего стоящего не скажут, кто-то наоборот отнесся к этому с юмором. Так, некоторые жители Автограда предложили спросить у ясновидящих, когда им достроят развязку на трассе М-5 или отправить их в Центральный район города и выяснить, кто загрязняет воздух.
ИСТОЧНИК KP.RU