2019-09-23T08:38:42+03:00
Общество

В Тольятти наведалась съемочная группа мистического шоу "Битва экстрасенсов"

Горожане весь день следили за процессом съемок, гадая, зачем же ясновидящие посетили их город
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ТОЛЬЯТТИФото: ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
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В воскресенье, 22 сентября, Тольятти посетила съемочная группа мистического телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" вместе с одним из его ведущих Сергеем Сафроновым. Появление ясновидящих настолько взбудоражило местных жителей, что они следили за ними со всех окон и балконов и бурно обсуждали это весь день в соцсетях.

- Съемки идут на Жигморе, возле дома № 66 на Майском проезде. Вроде новый сезон шоу снимают. Говорят, что расследуют гибель парня, который зимой упал с 16 этажа, - сообщили в соцсетях горожане.

Интернет-пользователи, по-разному встретили новость о посещении экстрасенсами Тольятти. Кто-то сразу заявил, что они шарлатаны, которые ничего не умеют и ничего стоящего не скажут, кто-то наоборот отнесся к этому с юмором. Так, некоторые жители Автограда предложили спросить у ясновидящих, когда им достроят развязку на трассе М-5 или отправить их в Центральный район города и выяснить, кто загрязняет воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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