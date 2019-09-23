В Отрадном маникюрщица делала дубликаты ключей своих клиентов и крала из их квартир драгоценности

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-23T08:58:39+03:00

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В Отрадном мастер по маникюру и декоративному оформлению бровей и ресниц стала фигурантом уголовного дела. Женщина была столь хитра и изобретательна, что во время процедур делала дубликаты ключей своих клиентов, а потом обчищала их квартиры.

- Подозреваемая — 36-летняя жительница Отрадного — ранее была судима за совершение тяжких имущественных преступлений. Она работала на дому без заключения трудового договора. Злоумышленница узнавала у клиентов, когда их не будет дома, после чего с помощью дубликатов ключей проникала к ним в квартиры и крала оттуда золотые украшения и деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, женщина обокрала четыре квартиры, причем в одно жилище она приходила дважды. При обыске стражи порядка нашли у нее часть похищенных украшений и денег, а также дубликаты ключей потерпевших. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили на рассмотрение в суд. Злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU