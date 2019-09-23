В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
Время полета составит 10 часов
Осенью из Самары начнут летать самолеты до курортного города СаньяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В расписание аэропорта Курумоч вносятся изменения. Этой осенью он начнет обслуживать новое направление — курортный город Санья в южной части острова Хайнань, который известен своими заливами и пляжами.
- Международные рейсы из аэропорта Курумоч в аэропорт города Санья запустят авиакомпании Azur Air и iFly. Произойдет это в начале октября, - сообщили в пресс-службе самарского аэровокзала.
Время в полете составит 10 часов. Планируется, что самолеты будут летать на курорт в Китае один раз в неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU