В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-23T09:42:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В расписание аэропорта Курумоч вносятся изменения. Этой осенью он начнет обслуживать новое направление — курортный город Санья в южной части острова Хайнань, который известен своими заливами и пляжами.

- Международные рейсы из аэропорта Курумоч в аэропорт города Санья запустят авиакомпании Azur Air и iFly. Произойдет это в начале октября, - сообщили в пресс-службе самарского аэровокзала.

Время в полете составит 10 часов. Планируется, что самолеты будут летать на курорт в Китае один раз в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU