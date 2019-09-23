Мяукал в моторном отсеке: в Самарской области полицейские и автомеханики спасли застрявшего в патрульной машине котенка
На днях полицейские и автомеханики Самарской области провели настоящую спецоперацию по спасению маленькой жизни. Они не дали погибнуть маленькому котенку, который, желая погреться, пробрался в патрульную машину.
- Во время движения командир взвода роты ДПС ОГИБДД по Ставропольскому району Антон Токарев услышал, как из-под капота доносятся посторонние звуки. Как выяснилось, в моторном отсеке автомобиля находится котенок. Самостоятельно извлечь его оттуда полицейским не удалось, поэтому пришлось обратиться за помощью к автомеханикам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Специалисты с помощью подъемника подняли машину и достали испуганного малыша. Операция прошла благополучно, но котенок немного поцарапал своих спасителей. Зверька пока оставили на станции технического обслуживания. Возможно, кому-то этот малыш приглянется, и его заберут в новый дом.
Спасителям пришлось потрудиться, чтобы достать испуганного котенка из моторного отсекаФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU