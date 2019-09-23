Мяукал в моторном отсеке: в Самарской области полицейские и автомеханики спасли застрявшего в патрульной машине котенка

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-23T12:01:54+03:00

Сотрудники ГИБДД услышали мяуканье котенка и-под капота во время движения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Малыш из-за холода, видимо, решил погреться в авто, но не смог самостоятельно выбраться

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На днях полицейские и автомеханики Самарской области провели настоящую спецоперацию по спасению маленькой жизни. Они не дали погибнуть маленькому котенку, который, желая погреться, пробрался в патрульную машину.

- Во время движения командир взвода роты ДПС ОГИБДД по Ставропольскому району Антон Токарев услышал, как из-под капота доносятся посторонние звуки. Как выяснилось, в моторном отсеке автомобиля находится котенок. Самостоятельно извлечь его оттуда полицейским не удалось, поэтому пришлось обратиться за помощью к автомеханикам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Специалисты с помощью подъемника подняли машину и достали испуганного малыша. Операция прошла благополучно, но котенок немного поцарапал своих спасителей. Зверька пока оставили на станции технического обслуживания. Возможно, кому-то этот малыш приглянется, и его заберут в новый дом.

Спасителям пришлось потрудиться, чтобы достать испуганного котенка из моторного отсекаФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU