2019-09-23T13:07:42+03:00
Происшествия

В Самаре в техникуме прямо во время пары скончался студент

Молодому человеку стало плохо на занятиях, медики не смогли его спасти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самара LifeФото: Самара LifeФото: vk.com
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Утром в понедельник, 23 сентября, в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова произошло ЧП. Там во время занятий умер один из студентов. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Сегодня в СТАПМ имени Д.И. Козлова на первой паре умер 18-летний парень. У него остановилось сердце, - рассказали свидетели случившегося.

Насколько известно, молодой человек учился на третьем курсе. Когда парню стало плохо, для него вызвали скорую помощь, но медики, к сожалению, не смогли его спасти. Детали происшествия сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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