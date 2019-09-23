В Самаре в техникуме прямо во время пары скончался студент
Утром в понедельник, 23 сентября, в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова произошло ЧП. Там во время занятий умер один из студентов. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Сегодня в СТАПМ имени Д.И. Козлова на первой паре умер 18-летний парень. У него остановилось сердце, - рассказали свидетели случившегося.
Насколько известно, молодой человек учился на третьем курсе. Когда парню стало плохо, для него вызвали скорую помощь, но медики, к сожалению, не смогли его спасти. Детали происшествия сейчас устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU