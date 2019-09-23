Самарцы потребовали отменить вырубку леса для строительства нового моста через Волгу

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-23T13:46:13+03:00

Самарцы хотят, чтобы проект строительства моста у Климовки был пересмотрен и изменен

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Проект строительства моста через реку Волгу у села Климовка с обходом Тольятти вызвал недовольство у местных жителей. Дело в том, что для возведения нового транспортного объекта понадобится вырубить около 15 га леса. В частности, это затронет часть Ягодинского лесничества.

- Строительство моста нанесет невосполнимый урон природе нашего региона. Наиболее варварскими представляются планы вырубки Ягодинского лесничества. Здесь представлены ценнейшие сосняки и дубравы, которые являются местом отдыха горожан и сельских жителей, здесь обитают животные, растения и лишайники, занесенные в Красную книгу Самарской области. Нужно скорректировать данный проект с учетом мнения жителей, - говорится в петиции, созданной жителями Самарской области.

Самарцы предлагают вынести проект на повторное общественное обсуждение. Также они выступают за то, чтобы проложить мост не около Климовки, а через Октябрьск. Свою петицию жители региона адресовали губернатору Дмитрию Азарову.

ИСТОЧНИК KP.RU