Отопление не дадут: в Самаре прорвало трубу с горячей водой на улице Панова
Днем в понедельник, 23 сентября, около Постникова оврага в Самаре произошло коммунальное ЧП. В районе пересечения улиц Николая Панова и Ново-Садовой прорвало трубу с горячей водой.
- В Самаре вообще есть целые трубы? Чем ближе отопительный сезон, тем больше все ломается, - пишут в соцсетях горожане.
По словам очевидцев, река кипятка затопила улицу Николая Панова и уже устремилась на улицу Ново-Садовую. Перекресток заволокло паром. Насколько известно, на место ЧП уже выехали аварийные бригады Предприятия тепловых сетей.
Прорыв трубы с горячей водой на Постниковом овраге.
ИСТОЧНИК KP.RU