Отопление не дадут: в Самаре прорвало трубу с горячей водой на улице Панова

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-23T14:34:17+03:00

ЧП произошло в районе пересечения с улицей Ново-Садовой [видео]

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Днем в понедельник, 23 сентября, около Постникова оврага в Самаре произошло коммунальное ЧП. В районе пересечения улиц Николая Панова и Ново-Садовой прорвало трубу с горячей водой.

- В Самаре вообще есть целые трубы? Чем ближе отопительный сезон, тем больше все ломается, - пишут в соцсетях горожане.

По словам очевидцев, река кипятка затопила улицу Николая Панова и уже устремилась на улицу Ново-Садовую. Перекресток заволокло паром. Насколько известно, на место ЧП уже выехали аварийные бригады Предприятия тепловых сетей.

Прорыв трубы с горячей водой на Постниковом овраге.

ИСТОЧНИК KP.RU