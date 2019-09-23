Брали взятки за права: в Самаре спасатель и начальница подразделения ГУ МЧС попались на коррупции

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-23T14:56:47+03:00

Один из них был посредником, а второй — получателем незаконного вознаграждения [видео]

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В Самаре транспортные полицейские задержали 36-летнего спасателя. Его уличили в посредничестве в передаче взятки за получение прав на управление маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

- Было установлено, что посредник передал незаконное денежное вознаграждение в 24 тысячи рублей от троих граждан 37-летней руководительнице одного из подразделений ГУ МЧС по Самарской области, - рассказали полицейские.

По данному факту Средневолжским ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», санкции которой предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Также в рамках расследования стражи порядка задержали 41-летнего директора одной из школ судовождения Самарской области. Его поймали в выдаче фиктивных свидетельств об обучении судовождению. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали случившегося. Что касается сотрудницы ГУ МЧС по региону, то ее решением суда отстранили от занимаемой должности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/733693" frameborder="0"></iframe> В Самаре за взяточничество задержали спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU