Брали взятки за права: в Самаре спасатель и начальница подразделения ГУ МЧС попались на коррупции
В Самаре транспортные полицейские задержали 36-летнего спасателя. Его уличили в посредничестве в передаче взятки за получение прав на управление маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
- Было установлено, что посредник передал незаконное денежное вознаграждение в 24 тысячи рублей от троих граждан 37-летней руководительнице одного из подразделений ГУ МЧС по Самарской области, - рассказали полицейские.
По данному факту Средневолжским ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», санкции которой предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.
Также в рамках расследования стражи порядка задержали 41-летнего директора одной из школ судовождения Самарской области. Его поймали в выдаче фиктивных свидетельств об обучении судовождению. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали случившегося. Что касается сотрудницы ГУ МЧС по региону, то ее решением суда отстранили от занимаемой должности.
В Самаре за взяточничество задержали спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU